В Павловском Посаде провели презентацию книги «От блокадницы потомкам»
Презентация сборника стихов поэтессы Земфиры Петровны Матяшевой «От блокадницы потомкам» состоялась в Павловском Посаде в рамках проекта «История в стихах» патриотической программы «Успех V единстве поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мероприятие провели 23 июня в гимназии Павловского Посада. На презентацию пришла сама поэтесса. Она рассказала ребятам о своём творчестве», — отмечается в сообщении.Книга была издана благодаря работе членов Молодёжного парламента Павлово-Посадского округа. В феврале ребята узнали, что рукописи стихов Земфиры Петровны нуждаются в перепечатке. Юные парламентарии вручную перепечатали стихи, отредактировали, подали проект на конкурс «Патриотизм в действии» Молодой Гвардии Подмосковья и получили финансирование.
В результате книгу издали тиражом 200 экземпляров, экземпляры поступят в городские и школьные библиотеки Подмосковья.