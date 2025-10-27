Парки Павловского Посада приглашают жителей на йогу и театральные занятия

27 октября 2025, 17:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Различные занятия приготовили в парках Павловского Посада на этой неделе для посетителей разных возрастов. В списке есть также одно общественное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Во вторник, 28 октября, на Центральной площади городского парка состоится заседание Общественного совета.





«Организаторы приглашают принять участие в заседании всех желающих и обсудить важные для муниципалитета вопросы. Начало в 15:00», — говорится в сообщении.