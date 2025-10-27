Парки Павловского Посада приглашают жителей на йогу и театральные занятия
Различные занятия приготовили в парках Павловского Посада на этой неделе для посетителей разных возрастов. В списке есть также одно общественное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во вторник, 28 октября, на Центральной площади городского парка состоится заседание Общественного совета.
«Организаторы приглашают принять участие в заседании всех желающих и обсудить важные для муниципалитета вопросы. Начало в 15:00», — говорится в сообщении.29 октября в павильоне парка в три часа дня начнутся творческие посиделки: посетители смогут заняться разными видами рукоделия. 30 октября в 10 утра в парке стартует весёлая разминка для детей, а 31 октября в 11:00 — игровая программа для школьников.
Свою программу предлагает и парк «Дубрава». 28 и 31 октября в павильоне парка проведут тренировку по йоге, начало в 12:45. 30 октября в 17:00 и 19:00 детей и взрослых ждут театральные кружки.
2 ноября в 11:00 всех желающих соберут на творческие посиделки, посвящённые подготовке к Новому году, а в 15:00 начнётся программа «Мы вместе!» от сообщества «ПРО-женщины».