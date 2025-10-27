Шатурские лицеисты стали призёрами XXXIII Международной космической олимпиады

27 октября 2025, 18:04

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Ученики шатурского лицея завоевали четыре награды XXXIII Международной космической олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В олимпиаду входили задания по физике, математике и информатике. Кроме того, проводился творческий тур, на котором участники должны были защищать свои проекты по астрофизике, астрономии, космическим технологиям, экологии и биологии, робототехнике и другим направлениям.





«Артём Назаров из Шатуры победил в разделе «Физика» и стал призёром в разделе «Математика». Призовое место за выполнение математических заданий получил также его земляк Олег Опарин, а призёром творческого конкурса стал Алексей Кочкин за работу по исследованию Луны на основе визуальных наблюдений», — говорится в сообщении.