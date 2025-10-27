В Подмосковье стартовала осенняя посадка тюльпанов на более чем 4 000 клумб

27 октября 2025, 16:29

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области начали осеннюю высадку тюльпанов. Эта ежегодная традиция позволяет уже весной украсить города яркими цветами к майским праздникам, рассказали в Минчистоты Московской области.