В Подмосковье стартовала осенняя посадка тюльпанов на более чем 4 000 клумб
В Московской области начали осеннюю высадку тюльпанов. Эта ежегодная традиция позволяет уже весной украсить города яркими цветами к майским праздникам, рассказали в Минчистоты Московской области.
Посадку проводят в октябре, когда температура почвы держится на уровне +8…+10°C — именно в этот период формируются корни и зачатки будущих бутонов.
Всего в Подмосковье тюльпаны появятся более чем на 4 000 клумб. В Коломне высадят около 39 000 луковиц, в Серпухове — свыше 32 000, а в Зарайске — около 3 000.
После завершения цветения тюльпаны сменят другие растения, чтобы клумбы оставались декоративными весь сезон.
Читайте также: