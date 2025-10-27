Валентина Яньшина из Раменского примет участие в проекте «Браво! Бис!» на НТВ
Певица из Раменского Валентина Яньшина станет участницей телепроекта «Браво! Бис!» — нового вокального шоу, где встретятся лучшие исполнители из ряда популярных музыкальных проектов. Премьера состоится 8 ноября в 20:20 на НТВ, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.
Редакторы программы пригласили Валентину принять участие ещё в августе. После заполнения анкеты и видеовизитки артистку утвердили для съёмок.
«Песню подобрали из моего репертуара. Она классная, шикарная, я ее хотела еще на «Голосе» спеть, но у меня там было определенное амплуа, в которое она не вписалась. Для нового же проекта песня подошла идеально», — поделилась Валентина.Оценивать конкурсантов будут звёзды российской эстрады — Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия и Александр Панайотов.
«Узнав, кто в жюри, я даже испугалась. Но когда я пою перед ними, стараюсь перестраивать себя. Ведь они хотят видеть мою уверенность. Поэтому, когда я вышла на сцену, у меня был лишь легкий мандраж, но я выступила уверенно», — призналась участница.
Какие результаты принесёт девушке из Раменского участие в проекте, зрители узнают уже совсем скоро.