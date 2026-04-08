Готовность ремонта детсада в красногорском посёлке Мечниково превысила 40%

08 апреля 2026, 12:46

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы, расположенное в посёлке Мечниково округа Красногорск, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили в 1965 году. Его общая площадь составляет более 1 700 квадратных метров. Ремонт ведётся в рамках областной госпрограммы по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры.





«Сейчас строители занимаются фасадом, монтируют инженерные сети, устанавливают оконные блоки и отделывают помещения», — говорится в сообщении.