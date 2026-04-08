В фундамент будущего школьного корпуса в Раменском начали заливать бетон
Второй корпус школы строят в селе Софьино Раменского округа. О ходе работ рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время на объекте ведётся устройство фундамента.
«Фундамент здания разбит на несколько захваток, захватка заливается монолитом. Сейчас началась заливка первого бетона. На площадке работают 30 человек, используются три единицы техники», — сказал Александр Туровский.В новом корпусе смогут учиться 200 школьников. В здании разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты и мастерские, информационно-библиотечный центр, спортзал и помещения для кружков. С основным зданием Софьинской школы пристройку соединит тёплый коридор.
Ввести корпус в эксплуатацию планируют в 2028 году.