В фундамент будущего школьного корпуса в Раменском начали заливать бетон

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус школы строят в селе Софьино Раменского округа. О ходе работ рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, сообщает пресс-служба ведомства.



В настоящее время на объекте ведётся устройство фундамента.

«Фундамент здания разбит на несколько захваток, захватка заливается монолитом. Сейчас началась заливка первого бетона. На площадке работают 30 человек, используются три единицы техники», — сказал Александр Туровский.
В новом корпусе смогут учиться 200 школьников. В здании разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты и мастерские, информационно-библиотечный центр, спортзал и помещения для кружков. С основным зданием Софьинской школы пристройку соединит тёплый коридор.

Ввести корпус в эксплуатацию планируют в 2028 году.
Лев Каштанов

