В деревенском доме под Москвой нашли нарколабораторию

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по выпуску наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Дальние Прудищи Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



По данным следствия, дом под незаконное производство арендовали в ноябре прошлого года 24-летняя уроженка Челябинской области и 44-летний приезжий из Тюменской области. Их задержали.

«В доме обнаружили лабораторное оборудование, колбы, электронные весы, вакууматор, канистры с химическими жидкостями и различные ёмкости с порошкообразным веществом общим весом более килограмма», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что вещество содержит а-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотика N-метилэфедрона.

Кроме того, в кармане задержанной при обыске нашли свёртки с наркотиками, подготовленные для распространения через тайники-закладки.
Лев Каштанов

