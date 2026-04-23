В деревенском доме под Москвой нашли нарколабораторию
Лабораторию по выпуску наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Дальние Прудищи Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, дом под незаконное производство арендовали в ноябре прошлого года 24-летняя уроженка Челябинской области и 44-летний приезжий из Тюменской области. Их задержали.
«В доме обнаружили лабораторное оборудование, колбы, электронные весы, вакууматор, канистры с химическими жидкостями и различные ёмкости с порошкообразным веществом общим весом более килограмма», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество содержит а-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотика N-метилэфедрона.
Кроме того, в кармане задержанной при обыске нашли свёртки с наркотиками, подготовленные для распространения через тайники-закладки.