В деревенском доме под Москвой нашли нарколабораторию

Лабораторию по выпуску наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Дальние Прудищи Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, дом под незаконное производство арендовали в ноябре прошлого года 24-летняя уроженка Челябинской области и 44-летний приезжий из Тюменской области. Их задержали.





«В доме обнаружили лабораторное оборудование, колбы, электронные весы, вакууматор, канистры с химическими жидкостями и различные ёмкости с порошкообразным веществом общим весом более килограмма», — говорится в сообщении.