Строительство спортивного кластера в Долгопрудном завершат до конца года

08 июня 2026, 13:37

Физкультурный кластер, состоящий из двух зданий — футбольной арены и спортивного комплекса, строят в Долгопрудном рядом с действующей ледовой ареной. Сдать объекты в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность кластера составляет 50%.





«В зданиях разместят футбольный манеж с полем 60 на 40 метров, тренажёрный зал, а также площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис, падел-теннис и настольный теннис. Проектом предусмотрены также душевые, раздевалки, медпункт, помещения для судей и тренеров и два буфета на 20 мест каждый», — говорится в сообщении.