Воробьёв призвал удержать лидерство Подмосковья в Национальном рейтинге инвестклимата
Важным событием прошедшего Петербургского международного экономического форума стала публикация Национального рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёва на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.
В этом рейтинге региона впервые занял второе место.
«Важным событием всегда является мероприятие, которое проходит под эгидой АСИ. Мы удостоены высокого второго места вместе с Нижегородской областью. Первое место досталось Москве и Татарстану. Эта высокая позиция предполагает слова благодарности и финансово-экономическому блоку, инвестиционному блоку. Вклад в результат также внесли специалисты, отвечающие за развитие торговли, промышленности и агропромышленный комплекс», – отметил глава региона.По его словам, высокий результат не только подтверждает эффективность работы, но и ставит перед регионом новые задачи. Власти планируют совершенствовать меры поддержки предпринимателей, расширять возможности для малого и среднего бизнеса, повышать эффективность взаимодействия с федеральными ведомствами.
Воробьёв напомнил, что сейчас в Подмосковье работают около 500 000 субъектов малого и среднего бизнеса. По его оценке, от качества поддержки на местах зависит дальнейшее развитие экономики региона.
Особое внимание в этом году уделят развитию, привлекательных для инвесторов территорий. В их числе Воробьёв назвал Серпухов, Коломну, Зарайск, индустриальные парки в Дмитровском, Одинцовском, Раменском округах и Жуковском.
Регион продолжит вкладывать средства в создание готовой инфраструктуры, чтобы инвесторы могли сосредоточиться на реализации своих проектов.
«У предпринимателей голова не должна быть забита газом, электричеством, канализацией, дорогами. Они должны думать о расширения проекта, бизнес-идеях. Мы надеемся, что с участием Центра содействия строительству, а это важный инструмент, нам удастся вновь показать результат», – отметил Воробьёв.По его словам, развитие высокотехнологичных отраслей привлечёт в регион инвестиции и создаст высокооплачиваемые рабочие места.