Парки Подмосковья посетили за последнюю неделю лета более 2,3 млн человек
Свыше 2,3 млн человек посетили парки Московской области в последнюю неделю августа — на 82 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
В будни в парки приходили в среднем по 300 тысяч человек в день, а больше всего посетителей пришлось на субботу, 29 августа, — 460 тысяч.
«Первое место в рейтинге популярности занял балашихинский парк «Пехорка»: там за неделю побывали 63 тысячи человек. Второе место занял Центральный парк в Пушкинском округе, который посетила 61 тысяча гостей. А замыкает недельный топ-3 Сестрорецкий парк в Клину с 57 тысячами посетителей», — говорится в сообщении.Кроме того, высокую востребованность показали Центральный парк Лобни, парк имени Льва Толстого в Химках и Центральный парк в Долгопрудном: там за неделю насчитали от 45 до 55 тысяч посетителей.