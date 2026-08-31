Парки Подмосковья посетили за последнюю неделю лета более 2,3 млн человек

31 августа 2026, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 2,3 млн человек посетили парки Московской области в последнюю неделю августа — на 82 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.





В будни в парки приходили в среднем по 300 тысяч человек в день, а больше всего посетителей пришлось на субботу, 29 августа, — 460 тысяч.





«Первое место в рейтинге популярности занял балашихинский парк «Пехорка»: там за неделю побывали 63 тысячи человек. Второе место занял Центральный парк в Пушкинском округе, который посетила 61 тысяча гостей. А замыкает недельный топ-3 Сестрорецкий парк в Клину с 57 тысячами посетителей», — говорится в сообщении.