Подмосковные энергетики завершают подготовку к отопительному сезону

31 августа 2026, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Мособлэнерго МО

Специалисты Мособлэнерго завершают подготовку электросетевого оборудования к отопительному сезону 2026-2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Филиалы компании устраняют замечания, выявленные Ростехнадзором. Они должны сделать это до середины сентября.



Программа повышения надёжности электроснабжения потребителей Московской области охватывает шесть приоритетных муниципалитетов. Это Истра, Солнечногорск, Ступино, Чехов, Раменский и Лобня. Уже построено около 12 километров ЛЭП и четыре трансформаторные подстанции, отремонтировано порядка 15 километров линий электропередачи и семь подстанций.



По программе капремонта обновлено 117 километров ЛЭП, 189 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В рамках инвестпрограммы энергетики построили и реконструировали около 135 километров линий электропередачи и ввели почти 70 МВА трансформаторной мощности.



К зиме готов и автопарк компании. В распоряжении энергетиков – свыше 550 единиц спецтехники и 136 передвижных электростанций. Мособлэнерго полностью обеспечено средствами диспетчерской связи и индивидуальной защиты.



В рамках подготовки к зиме проведено 43 противопожарных и 126 противоаварийных тренировок. Это позволит персоналу оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Подготовка к зиме – не отдельные мероприятия, а целостная система, где всё взаимосвязано: линии, подстанции, техника и люди. Мы выходим в финишную прямую подготовки к отопительному периоду. Все основные работы выполнены, сейчас сосредоточены на устранении замечаний. До середины сентября каждый филиал компании закрывает все предписания, чтобы перед холодами не осталось ни одного недочёта», – рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Мы учли обращения из шести приоритетных округов и сконцентрировали там дополнительные ресурсы. Кроме того, держим обратную связь. Филиалы компании до середины сентября отрабатывают замечания Ростехнадзора и реагируют на сигналы от администраций. Так мы создаём систему, которая понятна и прозрачна для каждого – от администрации муниципалитета до семьи в частном доме», – заключил министр.