Подмосковные хоккеисты взяли золото и серебро на первенстве России
Спортсмены Подмосковья завоевали золотые и серебряные медали на первенстве России по хоккею на траве среди юношей и девушек 13–18 лет, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На финальной стадии турнира «СШОР по ИВС» разгромила сборные Пермского края (6:0), Краснодарского края (12:0) и Санкт-Петербурга (10:1). Победу удалось одержать и в матчах против сборной Татарстана (2:1) и Москвы (11:0).
Лучшим игроком первенства признана Арина Дерябина, а звание лучшего нападающего получила Валентина Копылова.
Юношеская команда «СШОР по ИВС» заняла второе место, повторив прошлогодний результат. В финальной стадии подмосковные хоккеисты победили сборные Татарстана (4:1), Ростовской области (8:0), Москвы (5:1) и Алтайского края (7:0), но уступили Екатеринбургу в решающем матче (1:5). Лучшим защитником турнира стал Константин Седых.
Соревнования проходили с 2 по 9 сентября в Крымске Краснодарского края в рамках госпрограммы «Спорт России».
