Подмосковные хоккеисты взяли золото и серебро на первенстве России

11 сентября 2025, 09:38

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены Подмосковья завоевали золотые и серебряные медали на первенстве России по хоккею на траве среди юношей и девушек 13–18 лет, ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.