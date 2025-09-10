В Подмосковье впервые пройдет Суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу
13–14 сентября в Быково состоится первый в истории Суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу, собщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На автодроме RDRC Racepark соберутся сильнейшие пилоты страны на самых быстрых автомобилях и мотоциклах. Соревнования пройдут в формате гандикапа: каждый участник заявляет время прохождения дистанции и должен уложиться максимально близко к нему, не превышая, но обгоняя соперника. Более быстрый автомобиль стартует позже, разрыв рассчитывается по заявленным показателям. Успех зависит от реакции гонщика и стабильности техники.
Помимо заездов, зрителей ждет обширная программа: дрифт- и дрэг-такси, экскурсии по автодрому, трибуна hotseat. Для детей подготовлена игровая зона с батутом, приставками и аэрохоккеем.
Суперкубок пройдет совместно с фестивалем SUETA CAR FEST, где будут представлены лучшие проекты по тюнингу, автоклубы и мото-шоу. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Спорт России».
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
