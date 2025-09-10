В Подмосковье впервые пройдет Суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу

10 сентября 2025, 17:48

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

13–14 сентября в Быково состоится первый в истории Суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу, собщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.