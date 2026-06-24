В Подмосковье в этом году приведут в порядок около 70 зон отдыха

24 июня 2026, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Порядка 70 зон отдыха реконструируют и благоустроят в Московской области в текущем году по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В частности, в Коломне, которая в следующем году отметит 850-летие, в порядок приводят свыше десяти общественных пространств. В их числе сквер «Блюдечко» в центре города. Его реконструкция завершится в ближайшее время.





«В сквере уже смонтировали освещение и проложили пешеходные дорожки, оборудовали смотровую площадку и спуск к реке, а также высадили яблоневый сад», — рассказал координатор партийного проекта «Городская среда» в Коломне Денис Лубяной.