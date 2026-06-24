В Подмосковье в этом году приведут в порядок около 70 зон отдыха
Порядка 70 зон отдыха реконструируют и благоустроят в Московской области в текущем году по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В частности, в Коломне, которая в следующем году отметит 850-летие, в порядок приводят свыше десяти общественных пространств. В их числе сквер «Блюдечко» в центре города. Его реконструкция завершится в ближайшее время.
«В сквере уже смонтировали освещение и проложили пешеходные дорожки, оборудовали смотровую площадку и спуск к реке, а также высадили яблоневый сад», — рассказал координатор партийного проекта «Городская среда» в Коломне Денис Лубяной.В Лобне благоустраивают три локации: скверы в микрорайоне Депо и у пруда «Москвич» и зону отдыха в микрорайоне Восточный. В Серпухове обновляют парк «Мирабель» и сделают более удобным для прогулок сквер на улице Крюкова.
Всего за последние пять лет по Народной программе в Московской области благоустроили более 350 общественных пространств.
Программа формируется по запросам избирателей. В настоящее время принимаются предложения для нового пятилетнего плана. Передать свои инициативы жители Подмосковья могут через муниципальные приёмные партии, по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.