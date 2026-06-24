В Подмосковье приняли новые меры поддержки для предприятий, использующих роботы
Депутаты Мособлдумы приняли законы о создании дополнительных стимулов для внедрения роботизированных систем в подмосковных организациях. Документы рассмотрели на 140-м заседании – заключительном для Московской областной думы VII созыва.
Для поддержки крупных проектов с роботизированными решениями будет введён ряд льгот.
«Использующие промышленных роботов предприятия с объёмом инвестиций за последний год не менее 200 млн рублей вправе применить инвестиционный налоговый вычет. Мы также устанавливаем льготу по налогу на имущество организаций. С этого года ставка такого налога для проектов с минимальным объёмом инвестиций в роботов в размере 50 миллионов рублей будет 0%. Льгота вводится на три года», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Наказ ввести дополнительные меры поддержки для предприятий, которые внедряют промышленных роботов, поступил от предпринимательского сообщества Балашихи в ходе круглого стола «Единой России».
«Деловое сообщество просило ввести действенные меры государственной поддержки, создать условия для обновления производства. Мы этот запрос услышали и приняли соответствующие законы. Проработали инициативу с правительством региона. В народной программе «Единой России» отдельным пунктом стоит создание условий для развития бизнеса», – рассказал Брынцалов.Он назвал направление роботизации стратегическим приоритетом для всей страны.
«Президент поставил задачу войти в число 25 ведущих государств мира по уровню внедрения промышленных роботов. Московская область здесь во многом задаёт темп. Мы находимся на лидирующих позициях: около 10% всех роботов, занятых сегодня на российских предприятиях, сосредоточено именно в нашем регионе. Это говорит о высоком технологическом потенциале Подмосковья», – подчеркнул спикер Мособлдумы.Ранее в Подмосковье запустили две региональные программы для производителей роботов.
Первая – это субсидия на КАПЕКС, погашение части суммы кредита в банке и возмещение части затрат на строительство завода по производству роботов. Возмещается до 20% от стоимости объекта капитального строительства при инвестициях в проект свыше 500 миллионов рублей.
Вторая программа – льготная аренда. Доступны аренда площадей за символический рубль в государственных индустриальных парках или компенсация половины арендной платы в частных индустриальных парках.