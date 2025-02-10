Парки Подмосковья за неделю посетили более 1,47 млн человек

Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,47 млн человек посетили парки Московской области на минувшей неделе — с 3 по 9 февраля, что на 233 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Самая большая посещаемость за неделю была отмечена в субботу, 8 февраля. В этот в парках Подмосковья побывали свыше 240 тыс. человек посетили парки. В воскресенье и будни ежедневная посещаемость составила около 200 тысяч человек», — отмечается в сообщении.Самым посещаемым парком на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе. Этот парк принял за неделю свыше 47 тысяч гостей. Второе место в недельном рейтинге посещаемости занял Центральный парк в Пушкинском округе с более чем 36 тыс. гостей. На третье место вышел парк Мира в Мытищах, который посетили более 35 тысяч человек. Четвёртое место занял домодедовский парк «Ёлочки» (более 32 тыс. посетителей). А замыкает недельный топ-5 парк «Фабричный» в Дедовске, где за неделю побывали более 30 тысяч человек.
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