Реконструкция площади Молодёжная в Наро-Фоминске начнётся в мае

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Молодёжную площадь в центре Наро-Фоминска ждёт масштабная реконструкция, работы стартуют в мае. Этапы и ключевые аспекты реконструкции глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ обсудил на заседании с представителями подрядчика, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На Молодёжной площади проводятся многие значимые мероприятия — День Победы, День города, День округа. Мы приходим сюда на прогулки с семьёй, общаемся с друзьями. Надеюсь, что центр Наро-Фоминска станет ещё красивее и уютнее», — отметил Роман Шамнэ.В рамках реконструкции на площади обновят фонтан: его оснастят художественной подсветкой и музыкальным сопровождением, кроме того, на площади установят теневой навес, создадут зону тихого отдыха и проведут озеленение.
Все работы планируется завершить в текущем году.
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