Реконструкция площади Молодёжная в Наро-Фоминске начнётся в мае

Спортсмены под руководством инструктора спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева по лыжным гонкам Михаила Кузьмина тренируются на стадионном поле с искусственным покрытием в условиях отсутствия снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.