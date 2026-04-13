Парки Подмосковья за неделю посетили более 1,7 млн человек

13 апреля 2026, 16:33

Свыше 1,7 млн человек посетили парки Московской области за минувшую неделю — на 135 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.





Самая большая посещаемость пришлась на воскресенье, 12 апреля. В этот день в парках региона насчитали около 250 тысяч гостей.





«Больше всего посетителей принял за неделю Центральный парк Долгопрудного — 46 тысяч человек. На втором месте рейтинга балашихинский парк «Пехорка» с 45 тысячами гостей. На третьем — Центральный парк Пушкинского округа, где побывала 41 тысяча человек, а четвёртое и пятое места поделили Центральный парк Лобни и парк Мира в Мытищах, собравшие по 30 тысяч гостей», — говорится в сообщении.