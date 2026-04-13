В Павловском Посаде наградили победителей конкурса «Дорога в космос»

13 апреля 2026, 16:15

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Награждение победителей детского творческого конкурса «Дорога в космос» состоялось накануне Дня Космонавтики в музее космонавта-героя Валерия Быковского в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Конкурс, в котором участвовали ребята из Подмосковья и Якутии, проходил с 27 января по 22 марта.





«Организаторы получили 287 работ. По итогам отбора 103 юных автора получили дипломы и памятные подарки», — говорится в сообщении.