В Наро-Фоминске продолжается ремонт двух корпусов школы № 6
В Наро-Фоминске продолжаются работы по капитальному ремонту двух зданий школы № 6 — корпуса начальной школы и старшего корпуса на улице Ефремова. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств областного бюджета. Завершение работ запланировано на 2027 год.
На сегодняшний день на объектах ведется демонтаж, устройство основания под внутренние панели и стяжки пола, а также утепление фасадов. В работах заняты 53 специалиста. Строительная готовность объектов составляет 20%.
Здания 1960 года постройки имеют общую площадь более 9,9 тыс. кв. метров. В рамках ремонта планируется обновить фасады и кровлю, заменить все инженерные коммуникации и сантехнику, установить системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Будет полностью обновлена внутренняя отделка помещений, включая пищеблок.
Также проведут благоустройство прилегающей территории, школу оснастят новой мебелью и оборудованием. Окончание всех работ ожидается в 2027 году.
Читайте также: