05 августа 2025, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Парки Подмосковья за неделю посетили более 2,3 млн человек





Популярнее всего подмосковные парки оказались в воскресенье, 3 августа. В этот день их посетили почти 400 человек.





«Пятёрку самых посещаемых областных парков за прошлую неделю возглавил балашихинский парк «Пехорка», принявший 85 тысяч посетителей. На второе место вышел парк Толстого в Химках с 54 тысячами посетителей. А третье место занимает парк Мира в Мытищах, который посетили 49 тысяч человек», — говорится в сообщении.