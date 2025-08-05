Ремонт в школах и детсаду «Берёзка» в Лотошине завершат до 1 сентября

05 августа 2025, 14:27

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Оперативное совещание провела глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова, она заслушала доклады руководителей различных учреждений и служб о работе на прошлой неделе, поставила задачи на текущую неделю. Об этом сообщает пресс-служба округа.





В ходе совещания был поднят вопрос о продолжающемся ремонте в Лотошинской школе №1, Ошейкинской школе и в дошкольном отделении «Берёзка» Ушаковской школы.





«В детсаду «Берёзка» рабочие приступают к ремонту веранд и асфальтированию территории. В Ошейкинской школе ремонтируют крыльцо, а в Лотошинской школе №1 продолжается ремонт школьных мастерских», — говорится в сообщении.