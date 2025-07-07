Парки Подмосковья за первую неделю июля посетили более 2,1 млн человек
Более 2,1 млн посетителей приняли парки Московской области за минувшую неделю. Больше всего гостей пришлось на субботу, 5 июля, — в этот день парки региона посетили свыше 400 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«Для гостей парков работали концертные площадки, фонтаны, скейт-парки, амфитеатры, места для занятий спортом и многое другое», — говорится в сообщении.Первое место по недельной посещаемости занял парк «Пехорка» в Балашихе — там побывали почти 80 тысяч человек. На втором месте парк Толстого в Химках с 60 тысячами посетителей. На третье место вышел Центральный парк в Пушкинском, где побывали более 55 тысяч человек. А четвёртое место поделили разделили Парки Мира в Коломне и Мытищах, в каждом из которых за неделю побывали более 46 тысяч человек.