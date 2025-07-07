Парки Подмосковья за первую неделю июля посетили более 2,1 млн человек

07 июля 2025, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 2,1 млн посетителей приняли парки Московской области за минувшую неделю. Больше всего гостей пришлось на субботу, 5 июля, — в этот день парки региона посетили свыше 400 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.







«Для гостей парков работали концертные площадки, фонтаны, скейт-парки, амфитеатры, места для занятий спортом и многое другое», — говорится в сообщении.