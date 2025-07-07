Подмосковные врачи помогли многодетной маме из Балашихи родить 11-го ребёнка

07 июля 2025, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного перинатального центра помогли жительнице Балашихи родить 11-го ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Медики следили за состоянием пациентки на протяжении всей беременности. Благодаря их профессионализму роды прошли благополучно. На свет появился мальчик весом 3070 г и ростом 50 см. Его назвали Иваном.

«Беременность протекала хорошо, роды прошли естественным путём, без осложнений. Это уже девятые роды женщины у нас. Мы её хорошо знаем и рады видеть в стенах центра. Важно, что женщины возвращаются к нам и доверяют нам здоровье детей», – сказала врач акушер-гинеколог Татьяна Павлычева.

«Мы с мужем всегда мечтали о большой и дружной семье. Для нас дети – радость и смысл жизни. Я благодарна врачам и медсёстрам центра за заботу, внимание и профессионализм. Здесь я чувствую себя как дома», – поделилась эмоциями роженица.