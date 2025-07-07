В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли черепаху
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Маленькую красноухую черепашку обнаружили сотрудники одного из подмосковных комплексов по переработке отходов на сортировочной ленте. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сотрудники КПО вытащили черепаху из потока мусор. Животное осмотрел ветеринар. По счастью, черепаха не пострадала», — говорится в сообщении.Спасённую черепашку поселили в просторном аквариуме на территории комплекса по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске. Теперь черепаха будет жить в безопасности и комфорте.
Красноухие черепахи распространены по всему миру. В России они живут в водоёмах Кавказа и Южного федерального округа, встречаются также в Центральном округе, на Урале и в Сибири, а некоторые особи смогли адаптироваться даже к столичному региону.