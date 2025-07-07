В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли черепаху

07 июля 2025, 13:34

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Маленькую красноухую черепашку обнаружили сотрудники одного из подмосковных комплексов по переработке отходов на сортировочной ленте. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Сотрудники КПО вытащили черепаху из потока мусор. Животное осмотрел ветеринар. По счастью, черепаха не пострадала», — говорится в сообщении.