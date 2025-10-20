Парки Серпухова приглашают на бесплатные мероприятия с 20 по 26 октября

20 октября 2025, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

МАУК «Парки Серпухова» подготовили насыщенную программу для жителей и гостей города на период с 20 по 26 октября. В городских парках пройдут спортивные, творческие и образовательные мероприятия для всех возрастов, сообщает ​пресс-служба администрация городского округа.