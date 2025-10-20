Парки Серпухова приглашают на бесплатные мероприятия с 20 по 26 октября
МАУК «Парки Серпухова» подготовили насыщенную программу для жителей и гостей города на период с 20 по 26 октября. В городских парках пройдут спортивные, творческие и образовательные мероприятия для всех возрастов, сообщает пресс-служба администрация городского округа.
Любители активного отдыха смогут заняться скандинавской ходьбой, принять участие в теннисных турнирах, преодолеть полосу препятствий и попробовать свои силы в спортивном ориентировании.
Для поклонников истории и культуры работает студия исторических танцев «Ренессанс», а творческие встречи объединят людей, готовых делиться опытом. Любители интеллектуальных игр смогут проверить себя в викторинах и настольных играх.
Отдельные программы рассчитаны на семьи с детьми. Все мероприятия бесплатные и открыты для посетителей без возрастных ограничений.
