Жители Подмосковья оценили работу пригородных электричек
Более двух третей жителей Московской области положительно оценивают работу пригородного железнодорожного транспорта, показало исследование MAGRAM MR. Среди жителей городов с населением от 100 до 249 тыс. человек этот показатель выше — 74%.
Респондентам задавали вопрос о том, пользовались ли они конкретным видом транспорта за последний год и насколько удовлетворены его работой. Опрос проводился с 27 по 29 мая 2025 года комбинированным методом онлайн- и телефонного опроса среди 1200 жителей области старше 18 лет.
MAGRAM MR — независимое агентство полного цикла, работающее с 1997 года и специализирующееся на маркетинговых и социологических исследованиях в России и за рубежом.
