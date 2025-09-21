Жители Подмосковья оценили работу пригородных электричек

21 сентября 2025, 16:15

Фото: istockphoto / Apriori1

Более двух третей жителей Московской области положительно оценивают работу пригородного железнодорожного транспорта, показало исследование MAGRAM MR. Среди жителей городов с населением от 100 до 249 тыс. человек этот показатель выше — 74%.