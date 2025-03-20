Партнёрские роды в Подмосковье выбирают около трети будущих мам

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В Московской области свыше 30% женщин отдают предпочтение партнёрским родам. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, будущие мамы могут выбрать в перинатальных центрах и роддомах любые виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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«Многим женщинам во время родов нужна поддержка близкого человека. С начала года более 3,1 тыс. женщин в регионе выбрали именно партнёрские роды, что составляет 32% от общего числа. В Подмосковье такая услуга предоставляется бесплатно. Для этого партнёру достаточно сдать анализы, позволяющие получить доступ в родильную палату», – сказал Забелин.Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская