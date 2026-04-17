В Подмосковье взыскали материальный ущерб в пользу упавшей с лошади жительницы

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные судебные приставы взыскали материальный ущерб на 1,4 млн рублей в пользу жительницы региона, пострадавшей при катании на лошади. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.





Ответчиком в суде выступала директор некоммерческой организации. Было доказано, что она оказала платную услугу катания на лошади, которая не отвечала требованиям безопасности здоровья потребителей. В результате жительница Подмосковья получила множественные травмы, в том числе опасные для жизни.

«Суд удовлетворил гражданский иск пострадавшей. Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил в Клинское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Московской области. Пристав постановила арестовать деньги организации-должника и взыскать с неё задолженность», – отметили в пресс-службе.