Пассажира, открывшего стрельбу по автобусу, приговорили к двум годам работ
Наро-Фоминский городской суд рассмотрел дело Г. Полянского, стрелявшего из пневматического оружия по рейсовому автобусу с пассажирами, и признал его виновным в вандализме. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
По данным суда, мужчина был под воздействием алкоголя, когда попытался войти в автобус, но оказалось, что он слишком пьян для того, чтобы оплатить проезд. Тогда водитель высадил его.
«На этой почве произошёл конфликт, в ходе которого Полянский достал пневматический пистолет и не менее трёх раз выстрелил из него по окнам автобуса», — говорится в сообщении.Подсудимого приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.