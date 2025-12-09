Пассажира, открывшего стрельбу по автобусу, приговорили к двум годам работ

09 декабря 2025, 16:34

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Наро-Фоминский городской суд рассмотрел дело Г. Полянского, стрелявшего из пневматического оружия по рейсовому автобусу с пассажирами, и признал его виновным в вандализме. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По данным суда, мужчина был под воздействием алкоголя, когда попытался войти в автобус, но оказалось, что он слишком пьян для того, чтобы оплатить проезд. Тогда водитель высадил его.





«На этой почве произошёл конфликт, в ходе которого Полянский достал пневматический пистолет и не менее трёх раз выстрелил из него по окнам автобуса», — говорится в сообщении.