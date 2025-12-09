Стало известно о новой жертве фотографа, чьи фото он использовал без разрешения

09 декабря 2025, 15:55

Ещё одна 15-летняя модель стала жертвой незаконного распространения своих фото

Фото: Istock/morgan2

15-летняя девушка стала ещё одной жертвой фотографа, который использовал её изображения без разрешения. Об этом сообщают российские СМИ.







История похожа на случай Дарьи, чьё лицо несколько лет назад разместили на обложке книги в жанре БДСМ. Елизавета пришла к тому же фотографу на бесплатную фотосессию почти девять лет назад. С тех пор её фотографии появляются на обложках различных книг, которые продаются по всему миру. Девушка не давала согласия на использование своих снимков.



Некоторые пользователи сети сообщают о похожих ситуациях. По их словам, фотограф загружал снимки с фотосессий в фотобанки, после чего модели теряли возможность контролировать использование своих изображений. Именно так фотографии могут попадать на обложки книг, изданных в разных странах.

