Пропавшая инста-модель Анжелика Тартанова нашлась в московской больнице

Анжелика Тартанова (Фото: Instagram* @model_moskva__m)

Пропавшая инста-модель Анжелика Тартанова нашлась в столичной больнице с серьёзными травмами. По словам врачей, девушка пока не может говорить.



По информации Telegram-канала Baza, она находится в одной из столичных клиник уже как минимум две недели. Первоначально Анжелику доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, теперь она переведена в отделение нейрохирургии.

Медики продолжают наблюдать за состоянием девушки. Подробности происшествия и причины травм пока не раскрываются, информация о возможных нападавших или аварии отсутствует.

Иван Мусатов

