Подмосковные гребцы завоевали четыре медали в финале Спартакиады учащихся
Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проводились в городе Энгельс с 23 по 28 июля. В них участвовали 284 атлета из 34 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Амалия Кравченко по итогам заплыва в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров», — говорится в сообщении.Второе место заняли София Кравченко и Александра Светлакова в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. А бронзовые награды получили Алексей Калинин и Матвей Белоглазов в каноэ-двойке на дистанции 200 метров, а также экипаж каноэ-четвёрки, в который вошли Илья Устинов, Тимур Большеянов, Матвей Белоглазов и Алексей Калинин, в заплыве на 200 метров.