Подмосковные гребцы завоевали четыре медали в финале Спартакиады учащихся

28 июля 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале XIII летней Спартакиады учащихся по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проводились в городе Энгельс с 23 по 28 июля. В них участвовали 284 атлета из 34 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Амалия Кравченко по итогам заплыва в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров», — говорится в сообщении.