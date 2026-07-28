Подмосковный цикорий впервые удостоили государственного «Знака качества»

28 июля 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В российских магазинах впервые появился цикорий с государственным Знаком качества. Такую маркировку получила продукция двух торговых марок «Московской кофейни на паяхъ», расположенной в Рузском округе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Компания входит в топ-5 лидеров отечественного рынка кофе, обладает более чем 50 российскими и международными наградами.

«Знак качества присвоен «Московской кофейне на паяхъ» по итогам масштабного исследования, проведённого Роскачеством в прошлом году. Эксперты оценили 20 товаров по 434 показателям. Высший балл в рейтинге, полное соответствие обязательным требованиям и опережающему стандарту Роскачества подтверждены только у шести образцов, и продукция подмосковной компании вошла в их число», – отметили в ведомстве.