Подмосковная команда победила на первенстве России по паралимпийскому бадминтону

02 июля 2026, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых и две серебряные медали завоевали представители Московской области на первенстве России по бадминтону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Такой результат обеспечил сборной региона первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Раменском с 22 по 25 июня. Участие в них приняли 28 спортсменов из девяти российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Юлия Данилова, Дмитрий Ткачук, Софья Кислова, Гордей Василенко, Анна Загуляева, Юлия Живова и Полина Алякина», — говорится в сообщении.