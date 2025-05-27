Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду

Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оригинал
Пассажирам Мострансавто для повышения комфорта проезда в жару бесплатно раздают питьевую воду. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Получить воду можно на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в самих автобусах. Все мобильные пункты организованы так, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из общественного транспорта. Получить бутылку воды все желающие смогут до окончания жаркой погоды», – рассказали в пресс-службе.
В министерстве призвали жителей и гостей региона в жаркие дни особенно бережно относиться к своему здоровью. Следует носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить как можно больше воды.

Читайте также:

С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья

В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя

В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#мдти мо
#проезд
#вода
#жара
#погода
В Жуковском появится новый станкостроительный завод
27 мая 2025, 19:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В подмосковном Жуковском возведут станкостроительный завод. Соглашение о реализации проекта в Подмосковье подписали компания «СтанкоМашСтрой» и Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
КРМО является управляющей компанией государственного индустриального парка «Жуковский». Предприятие планируют разместить на его территории.
«Компания запустит в Подмосковье высокотехнологичное предприятие по производству станков разных моделей. Ежегодные налоговые поступления после старта работы комплекса превысят 1,3 млрд рублей. В новом комплексе создадут около 1 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Завершить строительство и ввести весь комплекс в эксплуатацию компания рассчитывает в IV квартале 2032 года. Предприятие площадью 95 тыс. кв. м. возведут на земельном участке в 16 га.
«Завод в Подмосковье будет оснащён современным оборудованием отечественного производства. Предполагаемая мощность будущего предприятия – от 500 до 1 тыс. единиц в год. На строительство потребуется 2-2,5 года», – поделился планами гендиректор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.
Производством станков компания занимается с 2006 года. Сегодня высокотехнологичные станки предприятия включены в перечень Минпромторга России как промышленная продукция, произведенная на территории страны.

На новом предприятии в государственном индустриальном парке «Жуковский» компания «СтанкоМашСтрой» планирует запустить производство фрезерных и токарных станков, в том числе с числовым программным управлением, фрезерных и токарных обрабатывающих центров, другой высокотехнологичной продукции.

Индустриальный парк «Жуковский» создан в новом формате «Всё включено». Резидентам предоставляются промышленные площадки под ключ с удобной логистикой и готовой инфраструктурой – дорогами, газом и электричеством. Резидентам также доступны онлайн-сервисы и меры поддержки в электронном виде на Инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

Подмосковная компания выпустила систему БАДов для планирования беременности

В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь

Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#завод
#промышленность
#жуковский
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная компания выпустил систему БАДов для планирования беременности
27 мая 2025, 19:26

Фото: пресс-служба компании «Р-Фарм»

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» создала и запустила в производство биологически активные добавки РЕПРО. Продукция предназначена для женщин и мужчин, планирующих рождение ребёнка, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания разрабатывает лекарственные препаратов, в том числе на территории Пущина. Новые БАДы можно принимать во время подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения.
«Мы внедряем передовые решения для заботы о репродуктивном здоровье. Запуск системы РЕПРО – новый виток развития группы «Р-Фарм». Он полностью соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Уверены, что наши продукты помогут многим будущим родителям, мечтающим о малыше», – сказала директор департамента «Женское здоровье» группы компаний «Р-Фарм» Елена Опанасюк.
Линейка РЕПРО разработана специалистами «Р-Фарм» при участии врача-репродуктолога. Она представляет собой единую систему и включает восемь комплексов, которые принимаются поэтапно, позволяя поддержать организм во время планирования зачатия.

Читайте также:

В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь

Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья

Ступинский изготовитель зубных щёток вошёл в проект «Производительность труда»
#подмосковье
#московская область
#лекарства
#препараты
#пущино
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#беременность
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два из трёх подмосковных лесных пожаров выявил за сутки видеомониторинг
27 мая 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории гослесфонда Московской области 26 мая обнаружили и ликвидировали три природных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Система видеомониторинга выявила очаг возгорания в Хорловском участковом лесничестве в 2 км от деревни Ильино городского округа Воскресенск. Возгорание менее чем за пять часов ликвидировали 14 человек и шесть единиц техники. Также с помощью этой системы был выявлен очаг возгорания в Рошальском участковом лесничестве в 1 км от посёлка Бакшеево муниципальном округе Шатура. Пожар за 2,5 часа потушили 16 человек и семь единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Третий очаг возгорания обнаружили сотрудники лесной охраны Ногинского филиала Мособллеса. Он располагался в Озёрном участковом лесничестве в 2 км от микрорайона Авиаторов городского округа Балашиха. Пожар ликвидировали три человека и одна единица техники. На это потребовалось менее 3 часов.

В подмосковном Комлесхозе назвали причиной всех трёх пожаров действия человека. Подозреваемых в поджогах устанавливают.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, положена административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Ещё одна мера наказания – лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте также:

В трёх подмосковных лесничествах спрогнозировали IV класс пожарной опасности

Причиной обоих возникших в Подмосковье за сутки природных пожаров стали поджоги

В Московской области с начала сезона потушили 5️0 лесных пожаров
#лес
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#пожар
#пожары
#лесные пожары
#природа
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне построили первый в России речной плавучий госпиталь
27 мая 2025, 18:32

Фото: пресс-службе компании «Порт Коломна»

Компания «Порт Коломна» спроектировала и построила первый в России речной плавучий госпиталь. Теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» уже спущен на воду, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Ранее речные плавучие госпитали создавались в стране только за счет переоборудования судов. АО «Порт Коломна» создало судно по заказу автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Центр профессиональной патологии».
«Теплоход подмосковного производства позволит обеспечить доступной медицинской помощью жителей удаленных регионов страны. Экипаж плавучего госпиталя будет состоять из 12 человек. Число медперсонала составит 25 специалистов. Госпиталь сможет одновременно принимать до 50 посетителей и обеспечивать автономность плавания по запасам провизии до 30 суток», – рассказали в министерстве.
Перегонять судно от места постройки до места эксплуатации также будет АО «Порт Коломна». Значительная часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.

Своё название плавучий госпиталь получил в честь Святителя Луки. Этот российский и советский хирург, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известен благодаря своим трудам по медицине. Его наследие продолжает вдохновлять врачей и медработников по всему миру.

В 1995 году Лука был причислен к лику святых как местночтимый святой в Крыму. А в 2000-м на Архиерейском соборе был прославлен как святой Русской православной церкви.

Читайте также:

Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья

Ступинский изготовитель зубных щёток вошёл в проект «Производительность труда»

Китайский производитель деталей начнёт строить завод в Подмосковье в июне
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#госпиталь
#коломна
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года отремонтировали около 7 тысяч урн
27 мая 2025, 17:56

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Почти 7 тысяч урн отремонтировали в Московской области с начала 2025 года, на них заделали трещины и вмятины, счистили ржавчину и заново покрасили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала текущего года в регионе было приведено в порядок 6 тысяч 729 урн. Самой большой объём работ пришёлся на округ Балашиха: там отремонтировали 433 урны. На втором месте по этому показателю Раменский округ, где обновили 396 урн. А замыкает топ-3 Пушкинский округ: там починили 352 урны», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что за состоянием урн и других малых архитектурных форм в Московской области следят инспекторы министерства. При обнаружении дефектов они сообщают об этом ответственным службам, чтобы те оперативно привели объект в порядок.

Читайте также:

Более 50 подмосковных организаций получили лицензию на управление домами

В Московской области в этом году отремонтируют порядка 2 тыс. подъездов

В 700 тыс. подмосковных квартир провели обслуживание газового оборудования
#минчистоты
#ремонт
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате