Пассажирам подмосковных автобусов начали раздавать питьевую воду

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Пассажирам Мострансавто для повышения комфорта проезда в жару бесплатно раздают питьевую воду. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Получить воду можно на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в самих автобусах. Все мобильные пункты организованы так, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из общественного транспорта. Получить бутылку воды все желающие смогут до окончания жаркой погоды», – рассказали в пресс-службе.В министерстве призвали жителей и гостей региона в жаркие дни особенно бережно относиться к своему здоровью. Следует носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить как можно больше воды.
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Лора Луганская