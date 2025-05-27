С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 1 июня 2025 года в Москве и Московской области произойдет индексация тарифов на проезд в пригородных поездах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
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Дайана Хусинова