В Химках завершили ремонт асфальта на улице Гоголя

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по замене асфальтового покрытия завершили на улице Гоголя в Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Покрытие обновили на лице Гоголя, которая ведёт к станции МЦД Химки. Всего в округе в этом году планируется отремонтировать около 25 километров покрытия на шести муниципальных и четырёх региональных дорогах», — говорится в сообщении.В настоящее время ремонтные работы продолжаются на пяти муниципальных дорогах в городской черте: на улицах Мцыри, Некрасова и Горной, а также на Новосходненском шоссе и в Коммунальном проезде.
Кроме того, специалисты Мосавтодора заменят в округе Химки шесть километров дорожного покрытия в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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