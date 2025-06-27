В Балашихе пуля из пневматики попала в карликового пуделя

Полиция Балашихи ищет стрелявшего в собаку на улице Пушкина
Фото: iStock / servando Juvera

В подмосковной Балашихе неизвестный выстрелил в собаку. Как сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции, обслуживающего микрорайон Железнодорожный.



Предварительно установлено, что женщина выгуливала своего карликового пуделя около одного из домов на улице Пушкина, когда внезапно собака начала беспокоиться и заскулила. Хозяйка немедленно обратилась в ветеринарную клинику, где в теле животного обнаружили пулю, предположительно, выпущенную из пневматического оружия.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

Виктория Иванченко

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