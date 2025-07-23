Пассажирам подмосковных автобусов напомнили правила перевозки спортинвентаря

23 июля 2025, 13:31

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перевозка летнего спортивного инвентаря в пассажирских автобусах регулируется специальными правилами. О том, что можно перевозить бесплатно, что — по отдельному билету, а с чем ездить в автобусе нельзя, пассажирам напомнили в компании «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Бесплатно везти в автобусе можно инвентарь, сумма длины, высоты и ширины которого не превышает 120 сантиметров. Это сложенные самокаты, скейтборды, роликовые коньки и пр.





«За провоз более крупных предметов взимается плата. В автобусах городских маршрутов, а также в пригородных на расстояние до 25 км включительно сумма составляет 63 рубля. В пригородных маршрутах на расстояние более 25 км и до 50 км включительно — 126 рублей, а более 50 км — 189 рублей», — говорится в сообщении.