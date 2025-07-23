В Подмосковье увеличили штраф за проезд по чужой соцкарте

23 июля 2025, 11:25

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Штраф за использование чужой социальной карты при проезде в общественном транспорте увеличили в Московской области до 4 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Ранее размер штрафа за это нарушение составлял 2,5 тыс. рублей.





«Так как Москва и Подмосковье являются единым транспортным контуром, а в столице с мая 2023 года штраф уже увеличен до 4 тысяч рублей, установить равнозначную административную ответственность в Московской области является целесообразным», — отметил председатель Комитета регионального парламента по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.