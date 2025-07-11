Пассажирам подмосковных автобусов раздали несколько тысяч бутылок с водой

11 июля 2025, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Несколько тысяч бутылок воды раздали пассажирам автобусов подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» с приходом в столичный регион экстремально жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Бесплатную воду раздают в салонах автобусов, а также на автовокзалах, автостанциях и остановках с большим пассажиропотоком. Акция проводится в разных округах Подмосковья.





«Пассажирам вручают питьевую воду, напоминая при этом, что вода — это не защита от солнечного удара, а лишь мера предосторожности в знойные дни», — говорится в сообщении.