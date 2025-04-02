С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4,1 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 4,1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю в Московской области эвакуировали 4 тысячи 145 машин-нарушителей, что на 143 автомобиля меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин эвакуировали на территории округа Красногорск — 438. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ: 369 эвакуированных машин, на третьем месте Химки: 352 машины, на четвёртом — Мытищи (328 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, откуда на штрафную стоянку увезли 277 автомобилей.
Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, автовладельцы могут по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».
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