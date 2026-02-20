В Серпухове подключили 12 линий уличного освещения, построенных по нацпроекту

20 февраля 2026, 17:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

12 новых линий уличного освещения подключили в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Линии освещения построили в конце 2025 года в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Общая длина освещённых участков составляет 12,5 км», — говорится в сообщении.