В Серпухове подключили 12 линий уличного освещения, построенных по нацпроекту
12 новых линий уличного освещения подключили в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Линии освещения построили в конце 2025 года в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Общая длина освещённых участков составляет 12,5 км», — говорится в сообщении.Самый протяжённый участок — два с половиной километра, он расположен на Бутурлинском шоссе. Кроме того, освещение появилось на двух участках региональных дорог в деревне Новинки-Бегичево.
Всего в Серпухове подключили освещение вдоль 34,5 км региональных дорог. Благодаря этому участники движения могут чувствовать себя гораздо увереннее в тёмное время суток.