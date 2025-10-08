Пассажиры «Мострансавто» забыли более 1550 вещей в автобусах с начала года

08 октября 2025, 12:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала 2025 года пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах, на автостанциях и автовокзалах Подмосковья более 1 550 личных вещей, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.