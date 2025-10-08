Пассажиры «Мострансавто» забыли более 1550 вещей в автобусах с начала года
С начала 2025 года пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах, на автостанциях и автовокзалах Подмосковья более 1 550 личных вещей, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В сентябре чаще всего в салонах автобусов находили транспортные и банковские карты, зонты и соцкарты. Но иногда попадались и необычные находки — например, компас, ведро с яблоками, скрипка в футляре и ленты для художественной гимнастики.
«Мострансавто» обслуживает свыше 1400 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходит более 5000 автобусов. Если пассажир обнаружил пропажу, он может подать заявку на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам» → «Забытые вещи». В форме нужно указать дату и время поездки, маршрут и краткое описание предмета.
Получить найденную вещь можно, предъявив документ, удостоверяющий личность, и расписавшись в журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут забрать забытое имущество в сопровождении родителей. Все найденные предметы хранят до шести месяцев, кроме скоропортящихся продуктов, которые утилизируют раньше.
Если пассажир заметил бесхозный предмет, ему следует сообщить о находке водителю или сотруднику охраны на автостанции. В компании напоминают: важно быть внимательными и не оставлять личные вещи во время поездок.
