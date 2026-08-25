Росатом начнёт выпускать в Московской области отечественных роботов
Компания «Росатом ИнтелМаш» представила разработки собственных роботизированных комплексов на открытии государственного индустриального парка «Титан». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Компания стала одним из первых резидентов ГТПа «Титан», который открыли в Ленинском городском округе.
«Сегодня здесь приступают к работе семь компаний-роботостроителей. Они размещены в готовых производственных помещениях. Резиденты воспользовались нашей региональной программой – арендовали площади за 1 рубль в год. Это пример работы программ поддержки, которые позволили в кратчайшие сроки сформировать кластер производителей роботов в области», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На церемонии открытия ГИП «Титан» компания «Росатом ИнтелМаш» показала собственные разработки. Это лабораторный образец российского промышленного робота-манипулятора АИМ М30-Д1850 и роботизированный комплекс интеллектуальной сварки на линейном треке.
Робот АИМ спроектирован для решения широкого спектра задач автоматизации производства. А робот для сварки – это интеллектуальный сварочный комплекс, который позволяет увеличить производительность до 50% и снизить себестоимость продукции до 30%, что делает его особенно востребованным для предприятий с большими объёмами производства.
«Росатом ИнтелМаш» – дочернее предприятие АО «Росатом Сервис», входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом».