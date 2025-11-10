В Подмосковье снизилось количество ДТП с погибшими и ранеными

10 ноября 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Общее число дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими в Московской области за десять месяцев текущего года составило 3048. Это на семь процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Самым частым видом ДТП остаются столкновения.





«С начала 2025 года в регионе произошло 1323 столкновения. В них получили ранения 1620 человек и погибли 220 человек», — отмечается в сообщении.