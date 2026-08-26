Воробьёв заявил о важности полной реализации новой Народной программы ЕР

26 августа 2026, 13:38

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Форум «Сила в единстве» подмосковного отделения «Единой России» состоялся на заводе «Метровагонмаш» в округе Мытищи. Его открыл губернатор Московской области, член бюро Высшего совета «Единой России» Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Участниками форума стали около 600 человек — депутаты, партийцы, молодогвардейцы, ветераны специальной военной операции и др. Они подвели итоги работы и приняли новую областную программу на пять лет.





«Наша встреча посвящена утверждению Народной программы, которая основывается на пожеланиях жителей больших и малых городов Подмосковья. Она содержит существенные изменения, знаковые мероприятия, которые мы, партия «Единая Россия», берём на себя на среднесрочный период — пять лет. Важно всё это реализовать, заручившись доверием людей. Этого можно добиться только всем вместе. Наша задача — сделать так, чтобы в каждом населенном пункте Московской области жители знали, что о них заботятся, чувствовали перемены», — сказал Воробьёв.

«С начала года мы собирали инициативы жителей Подмосковья: в общественных приемных партии, на встречах, через мобильные пункты сбора, горячую линию и специальный сайт. Итого 920 тысяч предложений, наказов. Это те задачи, которые станут нашим приоритетом на ближайшие пять лет. (…) У нас есть уверенность, что мы все их реализуем, как была реализована Народная программа, принятая пять лет назад», — заявил секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.