В Апрелевке завершили капремонт детского сада №22

26 августа 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания детского сада №22, расположенного на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы в постройке общей площадью более тысячи квадратных метров провели за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В детском саду обновили входные группы, фасад и кровлю, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, провели отделку помещений, модернизировали пищеблок и установили новое оборудование и мебель. А прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.